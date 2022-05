"O VAR uma ferramenta demasiado poderosa para estar nas mãos de gente tão incompetente"

Declarações de Rui Pedro Braz, diretor-geral encarnado, à BTV após o Benfica-FC Porto (0-1), que selou o 30º campeonato da história dos dragões

Golo anulado a Darwin: "Todos sabemos como funciona o VAR, os senhores que fazem parte do CA, da FPF, mas das equipas de arbitragem não conhecemos o protocolo, só as recomendações que estão no IFAB. Sabemos o que está lá, sabemos que o momento da escolha do frame e da colocação da linha são decisivos. Não podemos dizer que foi a máquina com os dois centímetros, quem escolhe o frame na saída da bola é João Pinheiro, assim como é ele quem escolhe a linha de fora de jogo, não é a máquina. Dois centímetros? As pessoas sabem o que são dois centímentros? Não lembra a nínguém, é irreal o que estão a fazer ao futebol. Sou obrigado a criticar a forma como a ferramenta é utilizada. É uma ferramenta demasiado poderosa para estar nas mãos de gente tão incompetente, esse é que é o problema. Não contesto a seriedade das pessoas, a honestidade das pessoas, contesto é a competência pois todos temos de ser alvos de críticas quando erramos no nosso trabalho. E, neste caso, foi mais um erro grosseiro no jogo de atribuição do título. Isto tem de mudar de uma vez por todas. Sistematicamente o alvo dessas faltas de respeirto continua a ser o Benfica".

Época encarnada: O Benfica tem um presidente há escassos meses, está a tentar lutar para que haja uma forma de estar diferente no futebol português, tem uma nova equipa a trabalhar para devolver o Benfica aos tempos aúreos. Há um grupo de trabalho que sabe que erra, que houve muitos momentos onde podiam e deviam ter dado mais e auto penitencia-se quando erram. Mas depois há também momentos onde sentem uma impotência tremenda pois por mais que trabalhem ou joguem vão ser sempre puxados para baixo. Hoje foi mais um exemplo. O Benfica fez o seu trabalho de forma competente, foi superior ao FC Porto, fez tudo para ganhar, inclusive marcar um golo da vitória, mas infelizmente houve um senhor numa regie confortável na Cidade do Futebol que decidiu desvirtuar a verdade desportiva independentemente do que seria o desfecho do campeonato nacional".