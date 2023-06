O valor por temporada exigido por Rafa para renovar contrato com o Benfica

As águias consideram a verba exagerada e não se mostram dispostas a aceder a essa pretensão. No processo negocial é também requisitada uma comissão de 1 M€ para o empresário.

O processo de renovação de Rafa não se afigura de fácil conclusão. Isto porque o avançado está a pedir nesta fase um ordenado líquido de 3,5 milhões de euros por temporada, segundo apurou O JOGO, apontando a um contrato com os encarnados válido por três épocas.

A pretensão do camisola 27 é considerada exagerada por parte dos responsáveis benfiquistas, que ainda assim apontam ainda a uma nova ronda negocial no sentido de concretizar uma aproximação que permita levar à renovação do vínculo do atacante, válido apenas por mais uma temporada, ou seja, até ao final de 2024.

Os 3,5 milhões de euros livres de impostos exigidos por Rafa implicariam para o Benfica um custo de cerca de sete milhões de euros anuais com o ordenado do futebolista. Ou seja, no total das três temporadas pretendidas pelo camisola 27 a SAD encarnada teria um custo de 21 M€. E no processo negocial há ainda uma outra exigência por parte de Rafa e do seu empresário. É pretendido o pagamento ao agente do futebolista, António Araújo, de uma comissão pela renovação no valor de milhão de euros.

Depois de sete temporadas cumpridas ao serviço do Benfica, Rafa entra no último ano de contrato e com a posição contratual delicada. Ainda que desportivamente continue a ser uma prioridade de Roger Schmidt. O técnico alemão considera que não tem mais ninguém no plantel com as suas características e vê-o como peça fundamental na sua estratégia. Por isso, e face também ao valor, Rui Costa recusou, como O JOGO revelou na sua edição de 15 de junho, uma proposta dos Emirados Árabes Unidos de 15 milhões de euros. O presidente encarnado considerou a verba baixa para a mais-valia que o futebolista representa no plantel.