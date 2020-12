O trio de emprestados que pode valer encaixe significativo aos cofres do Benfica

Pedro Pereira, Alfa Semedo e Krovinovic são os cedidos mais utilizados. Os três são para colocar em definitivo.

Dos 11 emprestados pela SAD que estavam enquadrados com a equipa A do Benfica, três destacam-se no que toca à preponderância nos clubes onde aterraram e as águias batem palmas por serem três ativos que querem colocar em definitivo já na próxima temporada. Krovinovic, Pedro Pereira e Alfa Semedo formam este trio que pode gerar um significativo fluxo de milhões para os cofres encarnados.

Krovinovic era um pedido expresso de Bilic no West Brom. Ver-se-á se Allardyce, que substituiu o técnico no clube, vai alterar a tendência, mas o croata foi peça-chave na subida de divisão (43 jogos). Este ano não é titular indiscutível, mas leva dez partidas realizadas depois de a venda ter falhado no verão. Os responsáveis benfiquistas acreditam que o médio se poderá valorizar ao ponto de justificar uma negociação no final da época para a sua venda, dado não ter ficado definida qualquer opção de compra no empréstimo.

Pedro Pereira, lateral direito, foi recontratado em 2017, mas andou em empréstimos ao Génova (duas épocas), Bristol City e agora ao Crotone, na Serie A, onde joga mais vezes como médio. Soma 1123 minutos em 14 jogos. Caso o emblema italiano exerça a opção de compra negociada, as águias irão encaixar três milhões de euros, pela venda de 90 por cento do passe.

Alfa Semedo, solicitado por Rui Vitória, foi cedido ao Espanhol, depois ao Nottingham e agora no Reading leva 16 jogos, três assistências e 983 minutos. Não sendo indiscutível no onze, é o que mais se tem valorizado e poderá render, no final da época, seis milhões de euros definidos como opção de compra.