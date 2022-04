O treino do Benfica antes do Liverpool: Taarabt em pleno e duas baixas

Primeira dos quartos de final da Champions joga-se terça-feira, na Luz.

O Benfica realizou na manhã desta segunda-feira o último treino antes do jogo com o Liverpool, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Nélson Veríssimo contou com 25 jogadores na sessão, entre eles Adel Taarabt, que falhou o jogo de Braga, devido a uma lesão no adutor, mas treina sem limitações desde ontem.

O central Lucas Veríssimo e o avançado Rodrigo Pinho, que não jogam mais esta temporada devido a lesão, foram as baixas no treino.

O espanhol Jesús Gil Manzano, recorde-se, vai arbitrar um encontro que tem início às 20h00 de terça-feira. Terá como auxiliares Diego Barbero e Ángel Nevado, enquanto José María Sánchez será o quarto árbitro. As funções de videoárbitro (VAR) estarão a cargo de Alejandro Hernández.