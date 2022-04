Calendário do Liverpool é de "doidos" e Klopp não escondeu irritação antes do Benfica

Depois de ter defrontado o Manchester City (2-2) no passado domingo, o Liverpool mede forças com o Benfica na quarta-feira, para a segunda mão dos quartos de final da Champions. Sábado (15h30) há novo duelo com os citizens, para as meias-finais da Taça de Inglaterra, e na terça-feira recebe o United, para a Premier League. A calendarização foi um tema abordado por Klopp na antevisão ao reencontro com as águias e o treinador não escondeu o desconforto. "Não se podiam importar menos. Simplesmente não está bem", desabafou. Veja o tweet com o vídeo abaixo.