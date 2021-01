O regresso de Otamendi ao Dragão visto à lupa: capitão no final e cumprimentos

Otamendi regressou ao Dragão com as cores do Benfica

Mais de sete anos depois do último desafio no Estádio do Dragão, Otamendi voltou a um terreno que foi seu durante três épocas e meia, desta feita do lado contrário, com a camisola do rival Benfica.

E, curiosamente, o internacional argentino até acabou a partida de sexta-feira como capitão das águias, estatuto que Jorge Jesus lhe atribuiu pela sua experiência - tem 32 anos - e por falar português.

Pizzi começou a partida com a braçadeira das águias, mas foi substituído aos 77 minutos, passando o camisola 30 a ser o capitão. O experiente central foi o líder da defesa encarnada, somando uma série de cortes importantes e mantendo a linha em sentido para evitar estragos. Aos 73', sofreu uma entrada dura de Mehdi Taremi, que resultaria na expulsão do iraniano do FC Porto, depois de Luís Godinho consultar as imagens do lance.

Otamendi, que até marcara no penúltimo jogo ao serviço do FC Porto, num 6-0 sobre o Atlético, cumprimentou no final da partida diversos elementos do staff dos dragões, que representou entre 2010 e o início de 2014.

Na Supertaça, em dezembro, o reencontro de Otamendin com a antiga equipa ficou marcado por algumas picardias de parte a parte. O Benfica perdeu esse encontro por 2-0, em Aveiro.