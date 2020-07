Bruno Costa Carvalho, que já anunciou a intenção de ser candidato às eleições do Benfica, reagiu a O JOGO ao caso Saco Azul, que tem Vieira, a SAD e a Benfica Estádio como arguidos.

"A administração tem condições para continuar? Do ponto de vista formal tem, sob o ponto de vista moral têm de ser eles a avaliar. Mas o que mais me choca é uma espécie de adormecimento dos sócios do Benfica e do benfiquismo perante todas estas questões que não têm nada a ver com a honra e dignidade do clube. O clube tem uns estatutos vergonhosos há muitos anos e os sócios não se importam, é um clube onde as Casas votam dominadas pelo poder atual, onde há sócios mais velhos com 50 votos que ficaram contentes esquecendo que isso não tem nada a ver com transparência. Desde que se ganhe as pessoas ficam contentes e não se importam com mais nada. É o benfiquismo que está doente.", disse Bruno Costa Carvalho a O JOGO.

"Já são muitos casos, é preciso boa memória para nos lembrarmos de todos os que estão a decorreu. Isto é uma trapalhada e quem lá está é que deve saber se quer continuar assim ou não. Se estivesse no lugar deles [dirigentes do Benfica], não queria mexer com o nome do Benfica e já me tinha vindo embora. Só se pode continuar lá por instinto de sobrevivência... Mas podem continuar pois não há nenhuma acusação", disse ainda.