"O que está mal é o Grimaldo não ter sido transparente com o Benfica"

Jaime Cancella de Abreu acredita, sem dúvida, que Grimaldo dará o máximo no que falta ao Benfica esta temporada:

"Surpreendeu-me que o Benfica fosse tão surpreendido, quase tanto como os adeptos. Um jogador que vai fazer exames médicos, faz acordo com clube, dificilmente isso acaba por não sair. A altura não é boa, o que está mal é ele não ter sido transparente com o Benfica". Foi desta forma que Jaime Cancella de Abreu - cronista nas edições de domingo d'O JOGO - reagiu ao anúncio da transferência de Grimaldo para o Bayer Leverkusen, no final da temporada.

"Estamos habituados a ver capitães de equipa de outra equipa a sair a custo zero, agora o Uribe no fim da época. Faltam duas jornadas e o FC Porto não está fora de combate e também se soube do Uribe numa altura má", disse ainda, ouvido pela Bola Branca, programa da Rádio Renascença.

Cancella de Abreu acredita, sem dúvida, que Grimaldo dará o máximo no que falta ao Benfica esta temporada: "Não está neste processo com o Leverkusen desde a semana passada e tem mostrado que está cá de corpo e alma. Fará os dois jogos de corpo e alma, quer tanto ser campeão como os outros colegas e os adeptos. De certeza que não se vai poupar. Só acho mal que não tenha sido transparente com o Benfica", disse.

"Não acho que os adeptos vão ser hostis com ele. Eu não sou capaz de hostilizar um jogador do Benfica. Acho que os adeptos vão compreender. E depois na Luz será o jogo de despedida, desejavelmente para confirmar o Benfica campeão. O jogo de despedida, de título, não será assobiado", finalizou.