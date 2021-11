"O que tem de mudar contra o Bayern? Temos de fazer grande jogo"

Rui Costa, presidente do Benfica

Rui Costa em curtas declarações aos jornalistas, antes da partida para Munique.

Foram curtas, mas ambiciosas as últimas palavras de Rui Costa antes da partida do Benfica para Munique. No aeroporto, o presidente encarnado destacou a necessidade de haver superação por parte da equipa portuguesa em solo alemão.

"É um jogo difícil, mas temos de ter sempre confiança no que vamos fazer. O que tem o Benfica de fazer de diferente? Tem de fazer um grande jogo", afirmou, em declarações à comunicação social presente no aeroporto Humberto Delgado.