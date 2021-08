"O PSV não jogou contra uma equipazinha qualquer", avisa Jorge Jesus

Declarações de Jorge Jesus no final do Benfica-PSV (2-1), da primeira mão do play off da Liga dos Campeões

Cansaço: "Está a fazer uma leitura correta do jogo, mas está a esquecer-se que o Benfica esteve a jogar com PSV, que não é uma equipazinha qualquer, assim com o PSV não jogou contra uma equipazinha qualquer, mas sim com o Benfica. As duas equipas podem comandar o jogo, mais tempo ou menos tempo, porque têm valor."

Antes do intervalo: "O PSV durante a primeira parte passou a ser uma equipa banal? Não. Eles ainda não tinham perdido e vinham a golear adversários. Vamos voltar a jogar contra um adversário bom. O jogo tem normalmente estas alternâncias de superioridade. Faz parte em função da valia das equipas, nada mais do que isto."

Yaremchuk: "Quando o contratamos, é porque acreditávamos que podia ajudar. É um finalizador, não é muito móvel e rápido, mas finaliza. Normalmente, as poucas ações que tem fá-las bem. Esteve nos dois golos do Benfica, assim como nos do jogo com o Arouca. Com os jogos a doer, será o avançado. Ele tem argumentos para no futuro ajudar ainda mais a equipa."