"O presidente do Benfica abriu uma garrafa de champanhe, o preço de Darwin acabou de subir"

Jamie Redknapp, antigo futebolista e atual comentador televisivo inglês, falou este sábado sobre o interesse do Brighton em Darwin Núñez, avançado do Benfica, de uma forma curiosa.

Durante o duelo dos "seagulls" com o Watford, o avançado Neil Maupay saiu lesionado, levando Redknapp a comentar: "Aposto que o presidente do Benfica abriu outra garrafa de champanhe. O preço de Darwin acabou de subir mais um pouco", assinalou, face à possível ausência de Maupay nos próximos compromissos e à necessidade do Brighton em contar com outro homem da frente.

De recordar que, ao que O JOGO apurou, emissários do clube inglês estiveram em Lisboa numa tentativa de reativar a oferta, anteriormente rejeitada, de 30 milhões de euros por Darwin, atualmente a recuperar de lesão, mas a SAD benfiquista respondeu de novo que vê no internacional uruguaio uma peça importante para esta temporada e apontou não ter interesse em vender o atleta por menos de 40 M€.