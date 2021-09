Rui Costa: "Quando ponho os pés no chão, parece que tenho 80 anos"

Rui Costa vai formalizar candidatura à presidência do Benfica

Presidente do Benfica participou na série sobre a lesão grave de André Almeida

Mais na condição de antigo jogador do que de presidente do Benfica, Rui Costa participou na série "300 Dias", da BTV, que retrata o período de recuperação de André Almeida. O dirigente máximo dos encarnados deu uma perspetiva curiosa acerca do pós-carreira futebolística.

"Quando ponho os pés no chão ao acordar, ainda antes de os tornozelos assentarem, parece que tenho 80 anos e só tenho 50. Não temos o corpo diferente de ninguém", revelou Rui Costa, na série que vai passando na televisão oficial do Benfica.

André Almeida, o grande protagonista da série, revelou, no mais recente episódio, que tinha como sonho jogar ao lado do atual presidente do Benfica.

"Nunca tive o prazer de jogar contra ele nem na equipa dele. Foi engraçado treinar com ele. Disse-lhe 'Nunca joguei contigo, mas a gente encontra-se", explicou.