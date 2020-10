"O Otamendi não vai ter problemas no Benfica pelo passado no FC Porto"

Salvio lembra que o facto do compatriota ter envergado a braçadeira de capitão pode ser sinal de entrosamento, desvalorizando, portanto, uma possível dificuldade de adaptação.

Eduardo Salvio, ex-jogador do Benfica e agora no Boca Juniors, reencontrou Nicolás Otamendi na seleção argentina, no duplo encontro vitorioso ante Equador e Bolívia no arranque da qualificação para o Mundial. A O JOGO, o extremo falou da conversa que teve com o central, titular nesses dois encontros e que explicou que voltar a Portugal tinha também como meta ser chamado por Scaloni.

"Claro que falámos sobre o Benfica nos dias que estivemos na seleção. Perguntei-lhe como lhe havia parecido o clube e como estava tudo a correr, pelos primeiros dias e as suas impressões... Comentou comigo que está muito contente com a forma como foi recebido e que estava surpreendido com toda a estrutura do Benfica", detalha Toto Salvio, sendo pronto a desvalorizar qualquer temor do central pelos três anos e meio vestido de azul e branco: "Não vai ter problemas de adaptação e nem penso que vá ter problemas pelo passado no FC Porto. Ele sabe que está no maior clube de Portugal e até já vi que o Jorge Jesus o nomeou capitão no último jogo, na Liga Europa."

Salvio contraiu recentemente covid-19 no estágio da seleção argentina, mas olhando ao passado encarnado é um dos cinco tetracampeões nacionais da história (desse plantel só sobra André Almeida e Jardel, Fejsa saiu para o Al Ahli, Luisão abandonou e é agora da estrutura do Benfica), é o sétimo maior artilheiro entre os estrangeiros (56 golos) e o médio direito não português que mais tempo durou com rendimento nas águias.

Como tal, valoriza o compatriota de 32 anos, lembrando a sua ação ao longo dos anos, nomeadamente a Liga Europa e os três campeonatos conquistados pelo FC Porto e as duas Premier League vencidas pelo Manchester City.

"Otamendi é um jogador de hierarquia internacional, que jogou em equipas muito competitivas e lutando sempre por coisas muito importantes. Otamendi é um jogador com imenso conhecimento do futebol português e também conta com imensa experiência para enfrentar todos os rivais que calhem ao Benfica na Liga Europa. Pode dar tudo o que Jorge Jesus precisa porque é um grande defensor. É um reforço importantíssimo. Vai resultar claramente", valida Salvio.

Otamendi, mal chegou, substituiu Rúben Dias no eixo e foi titular nos três jogos feitos pelo Benfica.