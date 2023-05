O onze provável do Benfica para o jogo com o Santa Clara

Bah tenta complicar contas do onze. O Benfica-Santa Clara, da 34.ª e última jornada da I Liga, joga-se às 18h00 deste sábado.

Com uma boa entrada ante o Sporting, Bah luta para recuperar o lugar como titular no lado direito da defesa. Ausente no onze desde o clássico com o FC Porto, no qual se lesionou, o lateral tenta complicar as contas de Roger Schmidt, isto tendo em conta que Aursnes tem sido a mais recente opção do técnico para o flanco direito da defesa, que já terá a entrada de Morato como novidade, para o lugar do castigado António Silva.

Caso o treinador germânico decida devolver a titularidade ao camisola 6, então Aursnes, imprescindível para Schmidt, irá avançar, colocando aí em risco o estatuto de Chiquinho ou João Mário no onze.

Desafiado a revelar a eventual titularidade de Bah ante o Santa Clara, o técnico jogou à defesa, ainda que tenha admitido que "Bah teve um impacto muito bom no último domingo". "Estamos felizes que esteja de volta após a lesão", declarou, comentando a situação de Aursnes. "É um jogador muito importante para nós e demonstrou-o durante toda a temporada. É polivalente e podemos utilizá-lo em várias posições. Já jogou como defesa, no meio-campo, como médio ofensivo ou segundo avançado, e em todas as posições mostrou a sua qualidade e a sua personalidade fantástica ao aceitar e dar o seu melhor, independentemente da posição", referiu, reforçando ainda que o camisola 8 "fez uma segunda parte fantástica" com o Sporting. "Jogou como médio ofensivo e mostrou toda a sua qualidade, não só pelo golo marcado mas também porque esteve envolvido em vários lances de perigo. Tenho muitas opções e estou feliz por ter quase todos os jogadores disponíveis", disse, lamentando a baixa de Gonçalo Guedes: "Teve um impacto enorme quando entrou, até no domingo, mudou o jogo. Estamos muito tristes, mas é mais um motivo para fazer um bom jogo amanhã e conquistar o título.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Aursnes, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Chiquinho e João Neves; João Mário, Rafa e David Neres; Gonçalo Ramos.