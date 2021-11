O onze provável do Benfica para o embate com o Paços de Ferreira

O Benfica recebe o Paços de Ferreira, às 20h45 desta sexta-feira, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O Benfica entra hoje em campo, na receção ao Paços de Ferreira, com um onze muito diferente daquele que goleou o Braga na partida anterior (6-2), destacando-se, até pelas palavras proferidas ontem por Jorge Jesus, a possibilidade de voltar ao 4x4x2, com uma dupla de ataque formada por Seferovic e Darwin, em substituição do tridente Everton, Rafa e Darwin, que ajudaram a dizimar a equipa comandada por Carlos Carvalhal. Será uma parceria nova, com muitos jogos em comum, mas poucos de início.

Olhando para o historial de Darwin e Seferovic, ambos estiveram em campo ao mesmo tempo em 41 jogos, mas iniciaram juntos apenas oito, todos de campeonato, e sem qualquer derrota registada (cinco vitórias e três empates). Nestas partidas, a dupla contribuiu com um total de sete golos para o currículo desportivo das águias, somando-lhe ainda quatro assistências. O dianteiro suíço que volta ao ativo após uma prolongada paragem por lesão apontou cinco tentos e o uruguaio, que saiu com queixas do jogo com o Braga mas está já recuperado, fez apenas dois. Nos passes letais, Darwin executou três (dois deles para o companheiro de hoje) e Seferovic apenas um.

Eis o onze provável do Benfica: Helton Leite; Lázaro, Vertonghen, Morato e Grimaldo; Pizzi, Tarabt, Meité e Everton; Darwin e Seferovic.