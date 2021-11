O onze provável do Benfica para o desafio em Barcelona

João Mário recuperou e entra num onze em que Everton e Yaremchuk discutem um lugar

O Benfica discute hoje o futuro na Liga dos Campeões em Barcelona, num jogo para o qual Jorge Jesus recebeu um reforço e mantém uma grande dúvida. João Mário recuperou e foi convocado, há regressos à equipa e uma interrogação na esquerda do ataque que influencia diretamente a posição central.

Como O JOGO informou ontem, João Mário está nos planos para o onze, ele que apresentou queixas lombares no jogo com o Braga e foi substituído, tendo falhado depois a receção ao Paços de Ferreira. Pode assim Jorge Jesus reeditar a dupla no miolo com Weigl, que será mais uma proteção ao trio de centrais, ao qual voltará Otamendi, poupado no último jogo. Aliás, tanto o médio alemão como o central argentino já haviam ficado de fora da partida em Munique, com o Bayern, por estarem em risco de suspensão.

Se na lateral/ala esquerda Grimaldo é dono e senhor do lugar, até porque o adaptado à posição Gil Dias recuperou de lesão mas não está inscrito na Champions, na direita, sem o lesionado Diogo Gonçalves, proliferam opções, devendo ser Gilberto chamado a jogo, superando André Almeida e Lázaro, por ter sido poupado no último encontro e os dois concorrentes terem voltado há pouco tempo de paragens por lesão.

Sobra o ataque, com dois velocistas a terem lugar cativo, casos de Rafa e Darwin, deixando assim uma vaga em aberto. Everton tem estado em alta nos últimos jogos e dá posse de bola à equipa, mas Jesus alinhou no duelo da Luz com Darwin à esquerda e Yaremchuk no meio. O jejum de golos do ucraniano aponta, porém, para a titularidade do brasileiro.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Otamenti, Vertonghen e Morato; Gilberto, João Mário, Weigl e Grimaldo; Rafa, Darwin e Everton.