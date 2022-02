O onze provável do Benfica para a receção ao Santa Clara

Veríssimo pondera manter a mesma equipa e deixar João Mário a carregar baterias para a visita ao Bessa

O Benfica colocou, em Tondela, um ponto final na sequência negativa de jogos, que contemplava já um empate e duas derrotas consecutivas, a primeira delas a custar a Taça da Liga (perdida para o rival Sporting) e a segunda na última partida em pleno Estádio da Luz.

Com o triunfo e, sobretudo, uma exibição alguns furos acima do apresentado anteriormente, a aposta no mesmo onze está a ser ponderada por Nélson Veríssimo, o que significa, de imediato, que o até agora titularíssimo João Mário - alinhou em 34 dos 38 jogos disputados pelo Benfica esta época - pode iniciar o encontro no banco de suplentes.

O médio ex-Inter de Milão e ex-Sporting recuperou de covid-19, que o impediu de alinhar em Tondela, e, até pela resposta dada pela equipa em 4x4x2 com Weigl e Paulo Bernardo no miolo, o treinador dos encarnados equaciona manter o onze e dar mais "carga" a João Mário, que, se for esta a opção, poderá ser lançado durante o jogo e ser um trunfo para usar na jornada seguinte, no Estádio do Bessa, com o Boavista, num possível regresso a um 4x3x3 com maior consistência na zona central do campo.

Significa isto que Veríssimo estará a segurar no onze o médio Paulo Bernardo, que ganha cada vez mais peso na equipa, e ainda Gonçalo Ramos, para formar dupla com Darwin. Os dois jogadores de apenas 20 anos exibiram-se a um nível que o técnico considera alto, um a dar rotatividade no miolo e o outro a criar espaços entrelinhas e a finalizar jogadas de ataque.

Além de João Mário, o técnico das águias já pode contar com os recuperados Gilberto e Yaremchuk.

Seferovic fora e Henrique Araújo nos bês

Nélson Veríssimo não poderá contar para a receção ao Santa Clara com os lesionados de longa duração Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, bem como com Seferovic. O ponta de lança suíço continua a recuperar de uma lesão muscular que, não sendo grave, obriga a alguns cuidados no processo de regresso aos relvados, não sendo ainda certo que possa estar disponível para o jogo seguinte, na visita a casa do Boavista.

Ausente do treino de ontem, o dianteiro Henrique Araújo deverá deixar os convocados, até devido ao retorno de Yaremchuk, podendo ser arma para a equipa B, amanhã, na deslocação à Covilhã.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Paulo Bernardo e Everton; Gonçalo Ramos e Darwin.