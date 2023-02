O onze provável do Benfica para a receção ao Boavista

Rafael Rodrigues foi requisitado à equipa B para aumentar o número de opções de Roger Schmidt para o jogo com o Boavista, dadas as ausências de Bah, Ristic e Morato. Jogador de 21 anos foi chamado aos treinos apenas ontem e, caso seja chamado a atuar, passará a ser o terceiro jovem da formação lançado pelo técnico alemão, depois de António Silva e João Neves.

A uma metade de época com excesso de jogadores e que, como Roger Schmidt admitiu, complicava o trabalho diário, agora o treinador das águias debate-se com o reverso da medalha, que até abriu a porta da equipa a mais um jovem do Benfica Campus. Rafael Rodrigues, lateral-esquerdo de 21 anos, foi chamado para a receção ao Boavista.

Na prática, trata-se de uma questão de necessidade momentânea e não numa perspetiva de aposta imediata no jovem natural de Oliveira do Bairro, embora seja também uma oportunidade para, pelo menos, mostrar-se mais uma vez ao técnico principal, uma vez que foi chamado ao treino de ontem e convocado para o encontro de hoje. Porém, como se referia atrás, tal deve-se à redução do plantel ocorrida em janeiro e, nesta fase, às três baixas no grupo de trabalho, que tinha apenas 20 elementos disponíveis.

Sem o lesionado Ristic, substituto natural de Grimaldo, e os castigados Bah e Morato, Roger Schmidt viu limitadas as opções, sobretudo, para as alas defensivas. Tendo Gilberto para entrar no onze e completar o bloco defensivo, o técnico optou por convocar outro lateral, desta vez canhoto, para compensar qualquer eventualidade, tendo o alemão de decidir, caso não surja qualquer problema físico de última hora, qual o nome que será riscado da lista de 21 convocados. Se for ao banco, poderá até somar minutos e, se assim for, passar a ser o terceiro jovem da formação lançado por Schmidt, depois de António Silva e João Neves.

Até lá, Rafael Rodrigues, titularíssimo da equipa B, está na lista. O jovem que cumpre a 12.ª época de ligação às águias tem contrato válido até 2025, renovado em janeiro de 2021, pelo então presidente Luís Filipe Vieira. Na altura, o atual treinador dos bês, Luís Castro, destacou no defesa a "boa capacidade técnica" e a capacidade de "resolver os problemas graças à inteligência, excelente leitura e tomadas de decisão". Ontem, o mesmo técnico voltou ao tema: "Perdemos com o Torreense mas tivemos uma vitória, com o Rafa na equipa A, e se for a jogo será mais uma vitória."

No seu currículo desportivo, o defesa conta com a conquista na última UEFA Youth League, pelos sub-19 encarnados na época passada, e da primeira Taça Intercontinental de sub-20, no início da temporada em curso.

Dois reforços na ementa

Reforços que custaram ao Benfica, em janeiro, um investimento inicial de 16 milhões de euros, Schjelderup e Tengstedt estão agora mais perto da estreia pela equipa principal. O extremo e o avançado, que já haviam entrado pela primeira vez nos convocados para o jogo da Liga dos Campeões com o Brugge, estreiam-se agora na lista para um encontro do campeonato e na Luz, o que pode abrir as portas, a um ou aos dois, da subida ao palco caso Roger Schmidt assim o entenda.

Depois de ambos terem feito uma preparação ao estilo de pré-época quando chegaram ao Seixal, ganharam a seguir algum ritmo em dois jogos pela equipa B, que os deixou num momento físico mais próximo do ideal para serem lançados pelo treinador alemão. Porém, e tendo em conta todas as opções que tem para a linha da frente, não é provável que algum deles entre no onze de imediato, até porque, e olhando às escolhas do jogo da Champions, ainda terão à frente, por exemplo, David Neres e Gonçalo Guedes, contando o técnico ainda com Draxler e Musa.

Para hoje (21h15), na receção ao Boavista, a entrada de Gilberto para o lugar de Bah até poderá ser a única mudança.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.