O onze provável do Benfica para a deslocação ao terreno do V. Guimarães

Benfica defronta o V. Guimarães às 19h30 desta quarta-feira, num jogo a contar para a Taça da Liga.

Jorge Jesus já tem na cabeça o onze que vai lançar esta noite em Guimarães frente ao Vitória minhoto e nele são esperadas algumas mexidas em relação aos elementos lançados de início na partida anterior, frente ao Vizela, para o campeonato.

Entre os que poderão alinhar com a camisola encarnada deverá estar Helton Leite, ele que também já teve uma oportunidade de ser titular nos 120 minutos que as águias tiveram de disputar no embate com o Trofense, para a Taça de Portugal.

Tapado até ao momento por Vlachodimos ao longo da temporada, Helton Leite estreou-se em 2021/22 precisamente nesse embate da Trofa. Voltando em Guimarães, reedita a presença na baliza encarnada frente a esta equipa e nesta competição após, na época passada, o guardião ter defendido um penálti de Poha, no desempate frente à equipa onde o seu pai jogou em 1988/89.

Com jogos no próximo sábado (Estoril) e terça-feira (Bayern), gestão é a palavra que o treinador dos encarnados mais tem na cabeça, devendo a mesma abranger todos os setores.

Na defesa, e além de Helton Leite, esta deve ser a oportunidade do regresso de Morato ao onze para que Vertonghen tenha uma pausa, com Gilberto a ser forte candidato ao lado direito. Na esquerda, com Gil Dias lesionado, Grimaldo pode ser "sacrificado" com mais uma titularidade.

A meio campo Meité disputa com Weigl a vaga de trinco, ficando ainda por saber se João Mário pára deixando espaço para Taarabt.

Na frente Gonçalo Ramos tem condições para ser, como contra o Trofense, o homem mais avançado, com Rafa a poder ser poupado e Pizzi a voltar ao palco da titularidade.

Eis o onze provável do Benfica: Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Gilberto, Taarabt, Meité e Grimaldo; Pizzi, Gonçalo Ramos e Everton.