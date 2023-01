O onze escolhido por Schmidt para o duelo do Benfica em Arouca

Confira as escolhas do treinador alemão, que não conta com Enzo Fernández, Rafa nem Gonçalo Ramos, para o jogo do Benfica em Arouca, com início marcado para as 21h15 e a contar para a 18.ª jornada da Liga Bwin.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; João Mário, Florentino, Chiquinho e Ausrnes; David Neres e Gonçalo Guedes

Suplentes: Samuel Soares e Leo Kokubo; Gilberto, Lucas Veríssimo, Tenggstedt, Miahilo Ristic, Musa, João Neves e Morato

Onze do Arouca: Arruabarrena; Milovanov, Basso, Opoku e Quaresma; Soro, David Simão e Sylla; Alan Ruiz, Michel e Antony

Suplentes: João Valido; Arsénio, Bruno Marques, Uriol Busquets, Yaw Moses, Pedro Moreira, Galovic e Rafael Fernandes