O onze escolhido por Jorge Jesus para o duelo do Benfica com o Barcelona

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Confira as escolhas do treinador do emblema encarnado.

Optando pelo esquema habitual de três centrais, Jorge Jesus coloca André Almeida no lugar habitualmente ocupado por Lucas Veríssimo, de fora por lesão. Morato e Ferro figuram no banco de suplentes.

Confira as escolhas do treinador do Benfica para o importante encontro frente ao Barcelona, em Camp Nou:

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Everton.

Suplentes: Svilar e Helton Leite; Lázaro, Morato, Ferro, Meité, Pizzi, Taarabt, Gedson Fernandes, Darwin Núñez, Seferovic e Gonçalo Ramos.