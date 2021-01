Confira as escolhas do treinador do Benfica para o embate no Estádio do Dragão, a contar para a 14.ª jornada do campeonato.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Nuno Tavares; Rafa, Weigl, Pizzi e Grimaldo; Seferovic e Darwin.

Suplentes: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Jardel, Everton Cebolinha, Samaris, Pedrinho, Waldschmidt, Chiquinho e Gonçalo Ramos.