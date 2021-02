O onze do Benfica para defrontar o Moreirense

O Benfica e Moreirense defrontam-se, este domingo, a partir das 20h15.

O onze do Benfica para partida com o Moreirense, da ronda 19 do campeonato e com início marcado para as 20h15, apresenta uma novidade em comparação ao jogo com o Famalicão, que terminou com a vitória dos encarnados.

Helton será o titular neste encontro, em vez de Vlachodimos, que é suplente.

Onze do Benfica: Helton; Diogo Gonçalves, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Seferovic e Darwin.

Suplentes do Benfica: Vlachodimos, João Ferreira, Lucas Veríssimo, Gabriel, Waldschmidt, Cervi, Chiquinho, Pizzi e Pedrinho

Onze do Moreirense: Pasinato; Ferraresi, Abdoulaye, Rosic e Abdu Conté; Lucas Silva, Filipe Soares, Fábio Pacheco e D'Alberto; Walterson e Yan Matheus

Suplentes do Moreirense: Miguel, Ibrahima, André Luís, David Simão, Afonso Figueiredo, Reynaldo, Galego, Derik e Rafael Martins.