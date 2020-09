O onze do Benfica para a estreia na I Liga. Jorge Jesus muda em Famalicão

O Famalicão-Benfica abre a I Liga 2020/21. O jogo começa às 19h00

Onze do Benfica em casa do Famalicão: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen, Grimaldo; Gabriel, Taarabt, Rafa, Everton; Waldschmidt, Darwin Núñez.

As mudanças, relativas ao jogo na Grécia - que ditou o afastamento do Benfica da Liga dos Campeões, após derrota em casa do PAOK (2-1) - são as seguintes: Gabriel por Weigl, Rafa por Pedrinho, Waldschmidt por Pizzi e Darwin por Seferovic. De uma assentada, Jorge Jesus estreia a titular dois reforços (Waldschmidt e Darwin), sendo que o alemão é uma estreia absoluta.