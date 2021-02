O onze do Benfica frente ao Famalicão, jogo que marca o regresso de Jorge Jesus

Confira as escolhas do treinador para a partida com o Famalicão, da jornada 18 do campeonato.

O onze do Benfica para a partida com o Famalicão, da ronda 18 do campeonato e com início marcado para as 19h00, apresenta uma alteração tendo como comparação o encontro com o V. Guimarães, que terminou empatado sem golos.

Pizzi, que foi titular frente aos minhotos, cede lugar a Darwin Nuñez, de regresso ao onze titular numa partida que marca o regresso de Jesus ao banco de suplentes, após uma ausência motivada por uma infeção respiratória derivada da covid-19.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Everton, Weigl, Taarabt e Cervi; Darwin Nuñez e Seferovic.

Suplentes: Helton, Nuno Tavares, Morato, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Pedrinho e Gonçalo Ramos.