O onze do Benfica: a estreia e o que muda do Moreirense para o Farense

Duas alterações no onze inicial apresentado por Jorge Jesus.

Jorge Jesus faz duas alterações no onze do Benfica para a partida com o Farense, tendo como comparação o encontro anterior, com o Moreirense, que terminou com um triunfo por 2-0. Ambas são, como se esperava, no eixo defensivo.

Rúben Dias, já transferido para o Manchester City, e Vertonghen, lesionado, cedem lugar a Otamendi, uma estreia, e Jardel.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Gabriel e Rafa; Waldschmidt, Darwin e Everton.