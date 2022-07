"O número da camisola é em comemoração do 38.º título que o Benfica vai ganhar"

Declarações de João Víctor, mais recente reforço do Benfica, à BTV.

Lesão: "Foi mais um susto. Vi as imagens e foi um pouco feio, mas rapidamente vou estar bem para ajudar a equipa."

Nos últimos anos o Benfica tem deixado fugir o título. Está preparado? "Sim, estou preparado para fazer com que o Benfica volte ganhar títulos nacionais. O meu número da camisola, o 38, é já em comemoração do 38.º título que o Benfica vai ganhar. Escolhi de propósito."

Como se define? "As minhas principais características são a velocidade, tenho boa saída de bola para o ataque e bom jogo de cabeça. As outras características vou aprimorar para ficar cada vez melhor."

Melhor momento da carreira: "Chego ao Benfica no melhor momento da minha carreira. Passei por alguns clubes no Brasil, nada com esta dimensão. Chegar no Benfica é muito marcante e tenho a certeza que vou corresponder à altura."

O Corinthians tem muitos adeptos, o Benfica também.. Imagina o estádio com 65 mil pessoas? "Sim, o Corinthians tem uma torcida grande e maravilhosa. Espero que, em Portugal, possa deixar orgulhosa a massa adepta do Benfica, tal como aconteceu no Brasil."