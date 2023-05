"O nosso presidente é Benfica, gasta tanta energia e paixão por este clube"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense, marcado para este sábado (18h00) e referente à 32ª jornada da I Liga

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, afirmou esta sexta-feira que pretende transportar a "confiança e crença" demonstrada na receção ao Braga para a visita ao Portimonense, da 32.ª jornada da I Liga.

"No último fim de semana, mostrámos muita confiança e crença em nós. Fizemos um grande jogo, na minha opinião um dos melhores da época. Mesmo sem termos ainda marcado, permanecemos sempre calmos. Espero isso amanhã [sábado] também", disse o técnico alemão, em conferência de imprensa realizada no Benfica Campus, no Seixal.

Os encarnados venceram, no sábado, no Estádio da Luz, o Braga, por 1-0, num jogo importante para as contas do título, diante de um adversário direto, ficando perto de se sagrar campeão, mantendo os quatro pontos de avanço na frente.

"Espero [do jogo com o Portimonense] o mesmo de todos os jogos fora esta época, um oponente que tenta tudo para fazer um bom jogo contra o Benfica. Esperamos um bom adversário. Sabemos que já não podem descer, ser campeões ou lutar por competições europeias, portanto podem jogar sem qualquer pressão. Vai ser um bom jogo", realçou.

O Benfica colocou "muita entrega" nesta temporada e, como tal, o objetivo é "terminar ao mais alto nível", com apenas três jornadas por disputar e com a possibilidade de até poder ser campeão já no domingo, caso vençam e o FC Porto perca perante o Casa Pia.

"Estou completamente focado no jogo. Sabemos que vão estar muitos benfiquistas no estádio e que nos vão apoiar de uma forma muito boa, como fazem no nosso estádio e em muitos jogos fora. Força total amanhã e tentaremos vencer o jogo, pois o resto não depende de nós. Estamos focados no nosso jogo e encararemos jogo a jogo", apontou.

Os festejos efusivos da direção do Benfica depois do triunfo frente ao Braga mostram "o quanto significa para o Benfica lutar pelo campeonato", disse o germânico, que reforçou que todos querem ser campeões também pelo seu presidente, Rui Costa.

"Sabemos que, quando estamos bem, os benfiquistas ficam orgulhosos e felizes. Nós queremos fazê-los felizes e mostrar futebol atacante, que faz parte do ADN do Benfica, mas claro que também esperam troféus. É um momento emocional para todos, atletas, staff e, claro, para o presidente. O nosso presidente é Benfica, gasta tanta energia e paixão por este clube e todos queremos tornar-nos campeões também por ele", frisou.

O lateral direito dinamarquês Bah "está a treinar com a equipa desde a última semana, mas ainda tem alguns pequenos problemas" que levaram a não correr nenhum risco, com Roger Schmidt a ter ainda de decidir sobre uma eventual utilização do futebolista.

O Benfica, líder da I Liga, com 80 pontos, visita o Portimonense, 13.º, com 34, no sábado, a partir das 18:00, no Portimão Estádio, em encontro da 32.ª jornada, que contará com a arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.