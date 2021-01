"O nosso adversário achou que, não adiando o jogo, tinha mais possibilidades de pontuar"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o empate 1-1 na receção ao Nacional.

Depois do empate frente ao Nacional, Jorge Jesus foi questionado sobre a decisão dos madeirenses de não aceitarem o adiamento do jogo, tal como o Benfica - muito afetado pela covid-19 - tinha pedido. O treinador enfatizou que os encarnados fizeram o suficiente para vencer o jogo, apesar de todas as contrariedades, mas referiu que o adversário achou que, desta forma, tinha "muito mais possibilidades de pontuar".

"O nosso adversário achou que, não adiando o jogo, tinha muito mais possibilidades de pontuar hoje aqui. É verdade que te sentes um pouco impotente com isto tudo que se está a passar na equipa. Não é só o não poderes trabalhar com todo, é também o ambiente que estamos a viver. Estava com algum receio para este jogo, mas acho que a equipa fez o suficiente para ganhar, nem que fosse por 1-0. Tínhamos de ter maturidade e experiência. Não conseguimos vencer por culpa própria", atirou na conferência de imprensa após o encontro.

Sobre o próximo desafio, ante o Belenenses, Jorge Jesus disse que terá de preparar a partida com o que tem à disposição. "Vamos preparar o próximo jogo, contra o Belenenses, com estes jogadores que temos, com os 16 ou 17 que têm treinado. Não há outro caminho", afirmou.