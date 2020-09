"O Moreirense só não saiu daqui com um saco cheio de golos porque não aconteceu"

Declarações de Jorge Jesus, após a vitória do Benfica frente ao Moreirense, por 2-0.

Jogo: "Em relação ao jogo, uma demonstração de grande qualidade de um jogo. Não foi nota artística, porque este jogo tinha de ser 6 ou 7-0. Hoje o Benfica ia estar melhor do que em Famalicão, tivemos jogadas de grande qualidade técnica. Foi pena não termos transformado isso em mais golos. Não estou muito concentrado, estar aqui a falar consigo e estar esta música. Não estou concentrado".

Famalicão: "O que se pode demonstrar é qualidade. A qualidade que tem ofensivamente, o Moreirense não criou uma chance de golo. Fez um remate na primeira parte. Passou 90 e poucos minutos a jogar com todos os jogadores no meio campo e não conseguiu parar a equipa do Benfica, porque a equipa do Benfica neste momento está muito difícil de parar".

Darwin: "O Darwin é um jogador que quando acelera... Por isso é que achámos que era um bom avançado. Assistiu mais do que uma vez, mais um golo de bandeja para a equipa. Ainda é um peixe fora da água. Quando tem bola sozinho sabe o que tem de fazer, mas quando não tem ainda não sabe muito bem o que tem de fazer. Mas de certeza que acertámos no jogador, com 21 anos tem uma margem de progressão muito grande. Isto ainda é outro mundo. Ainda está um pouco ansioso, mas tem tudo para ser um grande jogador e tem justificado jogo a jogo. E a equipa também. Praticamente não deixámos o Moreirense sair, não foi o mesmo que empatou aqui 1-1 a época passada. Com todo o respeito pelo Moreirense, que é uma equipa taticamente bem trabalhada, mas hoje não saiu daqui, como se costuma dizer na gíria futebolística, com um saco cheio de golos porque não aconteceu".