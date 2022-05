O momento que liga Roger Schmidt ao Benfica: veja as imagens

Técnico já assinou contrato com o clube encarnado, que partilhou algumas das imagens do momento com Rui Costa

Roger Schmidt já trabalha no Estádio da Luz como treinador do Benfica. O alemão aterrou esta terça-feira em solo português e já assinou contrato.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o clube encarnado mostrou imagens do momento em que o técnico alemão acertou com Rui Costa, presidente do Benfica, o contrato que é válido até 2024.

"O primeiro dia presencial do técnico nas instalações do Benfica será marcado por diversas reuniões de trabalho com Rui Costa e Lourenço Coelho, no Estádio e no Benfica Campus", confirmou o clube da Luz, no seu site oficial.