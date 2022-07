Central despediu-se do Corinthians e vai reforçar o Benfica.

Na madrugada desta quarta-feira, o Corinthians jogou a segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores no terreno do Boca Juniors (o Timão venceu nas grandes penalidades após um 0-0 no tempo regulamentar), no encontro que marcou a despedida de João Víctor da equipa orientada por Vítor Pereira.

O central, que abandonou o jogo nos instantes finais da primeira parte, devido a lesão, deixou depois o hotel onde a equipa estava hospedada a caminho de Portugal, onde é aguardado em breve para ser apresentado como reforço do Benfica. As imagens do momento foram captadas pela página "meutimao.com"

Ao que O JOGO apurou, os encarnados irão pagar 10, 5 milhões de euros por 75 por cento do passe. O Corinthians assegurou ainda uma mais valia de 10 por cento numa futura venda. O Coimbra Sports - clube de Minas Gerais cujo detentor é o banco BMG -, também parte interessada no processo já que detinha 45% do passe, recebe 1, 5 milhões de euros por 20 por cento, mantendo, portanto, 25 por cento na sua posse. João Víctor, claro, beneficiou com a interferência encarnada, pois foi convencido pela generosa oferta de salários mais elevados. Ou seja, irá receber um milhão de euros de luvas e dois milhões de euros/ano de salário, que cresce 200 mil euros todos os anos.