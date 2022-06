"O meu sonho é estrear-me na Luz com os adeptos a gritarem o meu nome"

Rafael Luís, jovem médio de 17 anos, assinou um contrato profissional com o Benfica.

O Benfica anunciou esta sexta-feira que assinou um contrato profissional com Rafael Luís, médio português de 17 anos. A duração do vínculo não foi revelada.

"Encaro esta renovação como motivo de orgulho e com muita responsabilidade. São 12 anos de águia ao peito, mas quero continuar muitos mais. O meu sonho é estrear-me no Estádio da Luz com os adeptos a gritarem o meu nome", afirmou a jovem promessa ao canal do clube.

Rafael, 15 vezes internacional pelas seleções jovens de Portugal, ajudou a equipa de juniores a sagrar-se campeão em 2021/22, com 16 jogos realizados, mas também fez 15 ao serviço dos juvenis. "A partir do momento em que estamos a este nível, as expectativas não podem baixar, temos de continuar a trabalhar todos os dias e acreditar que é possível. Resta trabalhar e treinar até chegar ao topo. O Benfica tem os melhores jogadores, é um dos melhores clubes do Mundo, é normal haver tanta concorrência, não só no meio-campo. Agora é trabalhar e esperar a minha oportunidade", vincou.