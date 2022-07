É com a tarefa de fazer esquecer Darwin que Petar Musa e Henrique Araújo assumem estar a dar tudo para ganhar lugar.

Dois avançados, um português, outro croata, e um desejo em comum: conseguir em 2022/23 estar à altura do legado goleador deixado por Darwin. Henrique Araújo, que vem já da época passada e Petar Musa, reforço adquirido ao Boavista, deram a cara pelas novas camisolas das águias e, cada um à sua maneira, deixou o mote do que pretende colocar nos treinos para poder convencer Roger Schmidt de que é a melhor escolha para a frente atacante.

"Tem sido um bom começo, o míster é exigente e têm sido bons treinos, com os jogadores a irem conhecendo-se melhor. Está a correr bem. O meu objetivo não é substituir ninguém, é fazer o meu trabalho como até aqui e fazer o caminho que tenho feito, isso é o mais importante. Quero focar-me primeiro na equipa e depois em mim. Vou continuar a trabalhar bem, a tentar marcar golos, isso é sempre o meu objetivo", apontou Henrique Araújo aos canais do Benfica. O avançado de 20 anos analisou as mudanças em curso no plantel e a missão inicial que surge já no horizonte: "Temos de olhar para isto como um novo ciclo, onde temos objetivos para cumprir, o primeiro [chegar] à Champions League."

Musa também apontou à exigência de Roger Schmidt nesta fase inicial. "Os treinos estão a ser exigentes, mas também interessantes. Temos de preparar-nos para dar o nosso melhor nos jogos que aí vêm", disse o croata, que vê qualidade no balneário. "Aqui há muitos jogadores bons, com grande qualidade. Estou aqui para dar o meu melhor nos treinos todos os dias. Comecei a preparar-me para um grande clube e é um prazer fazer parte do Benfica. Estou muito feliz por estar aqui", salientou o futebolista contratado ao Boavista.