O mesmo Benfica de antes do FC Porto? Schimdt fala da Liga dos Campeões

Declarações de Roger Schmidt depois do Gil Vicente-Benfica (0-2) da 30ª jornada da Liga Bwin

O mesmo Benfica de antes do jogo com o FC Porto? "É o Benfica do agora. É uma época longa, há altos e baixos. Jogámos a um nível muito alto durante toda a época. Ganhámos quase todos os jogos, mas por vezes há que aceitar que há fases mais equilibradas."

As seleções: "Depois das seleções foi mais difícil para nós, os adversários foram mais eficazes, também houve a Champions League onde não estivemos ao melhor nível. Há que trabalhar com os jogadores e prepará-los para fazer melhor nos jogos difíceis. Ganhámos na semana passada, esta também e temos de estar preparados para a próxima".