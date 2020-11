"O Lucas Veríssimo é o melhor central do futebol brasileiro"

O treinador de Lucas Veríssimo no Santos, Cuca, diz que o alvo do Benfica é um dos melhores centrais do Brasil e o melhor a atual no Brasileirão

Lucas Veríssimo está a ser negociado pelo Benfica e o treinador do Santos, Cuca, diz que não quer ficar sem o jogador antes de acabar a época. Em entrevista à Rádio Renascença, o brasileiro de 57 anos deixa muitos elogios ao defesa-central, que considera ser o melhor jogador do Brasileirão a atual naquela posição.

"Torço pelo melhor para ele. Gosto muito dele como profissional e como pessoa. É um atleta exemplar e pretendo contar com ele pelo menos até ao final do campeonato brasileiro, que acaba no início de fevereiro", começou por dizer.

"O Lucas Veríssimo é, na minha opinião, o melhor central do futebol brasileiro e um dos melhores brasileiros, incluindo os que jogam no estrangeiro. Tem força, velocidade, boa técnica, é viril e é bom no jogo aéreo. É um defesa completo", referiu Cuca.

O técnico do Peixe confessa que Lucas Veríssimo recebeu propostas de Benfica e FC Porto e que, não fosse a situação delicada do Santos, o jogador de 25 anos poderia já ter deixado o clube.

"Tenho falado sempre com ele sobre a sua saída e as propostas já chegam há muito tempo. Este ano houve proposta do Benfica e do FC Porto e ele acabou por não sair porque estamos num ano político muito complicado no Santos. É um ano em que teve 'impeachment' do presidente e o conselho é que comanda, não há uma pessoa que resolva, mas sim um conselho, o que torna tudo difícil", vincou, antes de voltar a elogiar o brasileiro.

"O Lucas é jogador de nível europeu. O Benfica e o Porto são grandes equipas e qualquer uma delas lhe servirá muito bem. O Jorge Jesus já jogou contra ele muitas vezes aqui no Brasil, no Flamengo, e sabe o potencial que ele tem", rematou.