"O Lucas Veríssimo acredita que voltará a ser o central que o Benfica contratou ao Santos"

Agente do central diz que este não pensa no regresso ao Brasil porque quer vingar na Luz. Vários sítios de informação relativa ao Santos apontam que o defesa das águias pode ser cedido ao Peixe, mas o empresário do jogador desmente esse cenário a O JOGO e revela a expectativa de Veríssimo.

A prioridade de Lucas Veríssimo passa por reconquistar aquilo que já foi seu, querendo isto dizer que o central de 27 anos está empenhado em recuperar todas as suas capacidades físicas para demonstrar ao treinador que pode devolver-lhe a titularidade que uma grave lesão lhe sonegou há mais de um ano.

É este o plano traçado pelo jogador e que, como revela a O JOGO um dos seus empresários, Marcelo Pettinati, elimina os rumores que apontem para a saída do Benfica.