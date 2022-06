O lateral mais caro da história do Benfica: Bah é aposta de peso

A nível absoluto, em Portugal, o futebolista de 24 anos é o nono da lista entre os defesas. Sublinhando ter dado "o passo certo", atira: "Não tive dúvidas, produziu alguns dos melhores do mundo."

Oficializado como reforço encarnado até 2027, Alexander Bah é forte aposta na Luz. A ponto de tornar-se, fruto dos oito milhões acordados com o Slávia Praga como pagamento pela transferência, o lateral mais caro da história das águias e o segundo defesa mais dispendioso do clube da Luz, apenas atrás de Nicolás Otamendi, cuja aquisição do passe levou a um investimento de 15 milhões de euros.

Deixando bem para trás Gilberto e Loris Benito, até agora os laterais por quem o Benfica mais tinha pago, cerca de três milhões de euros, Alexander Bah, até ao momento com três internacionalizações pela Dinamarca, supera, a nível absoluto na Luz, os centrais Sidnei e Lucas Veríssimo, cujas contratações custaram, respetivamente, sete e 6,8 milhões de euros.