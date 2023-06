Benfica festejou no Marquês a conquista do título de 2022/23

Diz António Simões, antigo jogador do clube da Luz.

Com o Benfica de regresso aos títulos, António Simões quer estabilidade para que o clube se mantenha no trilho dos êxitos. E sonha com algo inédito no clube.

"O grande desafio que o Benfica tem para o futuro é ser penta, essa é que tem de ser a grande aposta de todos os que lá trabalham. Ganhar não cansa e cria sempre a expectativa e o desejo de ganhar sempre. Claro que isso não é possível, mas é importante criar condições para tal. Há que não estragar o que já foi bem feito e trabalhar para fazer o que ainda não foi feito, procurando mais sucesso", afirmou a velha glória do clube da Luz a O JOGO.

