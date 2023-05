Gonçalo Guedes, emprestado pelo Wolverhampton ao Benfica, vai voltar a parar. O internacional português tem uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo e vai ser operado nos próximos dias.

Gonçalo Guedes voltou a lesionar-se no joelho esquerdo e vai ser operado. Já a 12 de março, o extremo foi submetido a cirurgia devido a um problema no menisco, tendo regressado à competição cerca de um mês depois, a 15 de abril, jogando 20 minutos na derrota por 1-0 no estádio do Chaves

João Tralhão, antigo treinador de Gonçalo Guedes na formação do Benfica, admite que esta lesão, que obriga a nova intervenção cirúrgica, "não vem nada a calhar". "Nem para ele, nem para o Benfica. O Gonçalo Guedes fez uma aposta de voltar ao futebol português para jogar. E não é um bom "timing" para acontecer esta nova lesão", disse, esta quarta-feira, no programa Bola Branca, na Rádio Renascença.

"Conheço-o bem, conheço a sua mentalidade e caráter. Vai centrar-se em recuperar o mais depressa possível, em bater o recorde de recuperação, e voltará com mais fome de ter sucesso. É incómodo, sobretudo para ele, mas vai encarar este período de recuperação como um período de grande foco. E quando voltar, voltará com mais fome de sucesso. Para ser decisivo. Também na seleção", acrescentou.

Gonçalo Guedes vai assim falhar o último jogo do Benfica na época 2022/23, no sábado, com o Santa Clara, no Estádio da Luz, no qual o clube lisboeta pode conquistar o 38.º título português.