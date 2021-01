Jorge Jesus falou sobre a lesão do lateral brasileiro, após um choque de cabeça com Jean Patric.

Gilberto, lateral-direito do Benfica, ficou com "um golpe muito profundo na cabeça" na sequência do violento choque com Jean Patric no arranque da segunda parte do jogo com o Santa Clara, esta segunda-feira.

A informação foi adiantada por Jorge Jesus - foi-lhe transmitida pelo médico das águias -, que apontou a substituição forçada do brasileiro como "a primeira quebra" da equipa encarnada no encontro, que terminou empatado (1-1).

"Eu ainda não vi o Gilberto, mas, segundo o médico, ficou com um golpe muito profundo na cabeça, vai levar muitos pontos, o médico disse que não podia continuar. A nossa primeira quebra foi a saída do Gilberto", assinalou Jesus na zona de entrevistas rápidas.

Veja o lance do choque entre Gilberto e Jean Patric: