O generoso contrato que Rúben Semedo tem à espera no Benfica

O defesa-central do Olympiacos quer jogar no Benfica e já sabe o que irá ganhar se se confirmar a sua presença no plantel 2020/21.

O Benfica envida esforços para fechar rapidamente a contratação de Rúben Semedo, defesa-central português ao serviço do Olympiacos. As negociações estão em curso há algum tempo, mas ainda não há luz verde dos dirigentes gregos para a transferência do central. Enquanto tenta desbloquear o negócio com o campeão da Grécia, Luís Filipe Vieira já disse a Rúben Semedo que tem à sua espera um contrato generoso, no valor de um milhão de euros limpos por ano. Ou seja, irá ganhar o dobro do que aufere atualmente no emblema da capital da Grécia.

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, não quer perder o jogador, mas a verdade é que este já faz contas ao regresso a Portugal para defender as cores do Benfica, depois de ter representado o rival Sporting. Aliás, Semedo já deu o "sim" aos encarnados, assumindo, desde a primeira hora, o desejo de abraçar um novo projeto sob o comando de Jorge Jesus, com quem trabalhou em Alvalade e que nunca escondeu o fascínio pelas qualidades do central - considera-o rápido e exímio no jogo de cabeça.

Semedo é considerado um dos elementos-chave da equipa e está avaliado pelo Olympiacos em cerca de 10 milhões de euros, valor que os encarnados se recusam a pagar. Tal como O JOGO avançou em tempo oportuno, Luís Filipe Vieira pretende tirar dividendos dos créditos, superiores a sete milhões de euros, que podem ser descontados nesta transferência. Evangelos Marinakis, o polémico presidente dos gregos do Olympiacos e dono dos ingleses do Nottingham Forest, ainda deve cerca de cinco milhões de euros ao Benfica, resultantes da contratação do médio João Carvalho, vendido ao clube inglês por 15 milhões de euros. Além disso, a SAD acrescenta ainda mais dois milhões pela ida de Pêpê, do V. Guimarães, para o emblema grego, uma vez que o Benfica era detentor de 50 por cento do passe do médio. Resumindo, e tendo em conta que o Benfica avalia Rúben Semedo em sete a oito milhões de euros, o presidente das águias pretende ter o internacional português de 26 anos sem qualquer investimento.