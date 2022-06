O futuro de Weigl e a escolha de Javi García nas palavras de Roger Schmidt

Nova equipa técnica do Benfica

Declarações do treinador do Benfica, numa conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz

Javi García como adjunto: "Tenho algumas pessoas que vieram comigo. Era importante juntar os adjuntos alemães com os de Portugal. Conheci-o há algumas semanas. Foi um grande jogador. Está muito motivado para a função de treinador. A primeira impressão foi espetacular. É importante termos alguém de Portugal. Há sempre temas que não dominamos."

Futuro de Weigl: "Ele é um jogador muito experiente. É um jogador top. Conheci-o da Bundesliga, quando treinava o Leverkusen. Estou agora a conhecê-lo no treino. Vamos ver o que acontece. É uma boa pessoa."

Plantel extenso no início dos trabalhos: "Vamos tomar as melhores decisões. É normal o plantel ser maior no arranque da pré temporada."

Expectativa por ver Luz cheia: "Estou entusiasmado por ver o estádio cheio. Queremos ter o apoio do público a empurrar o Benfica. Os adeptos são muito entusiastas. Se tivermos todos juntos, podemos alcançar os nossos objetivos. Vamos ter um treino aberto no próximo domingo."