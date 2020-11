Presidente do Fortaleza não gostou dos moldes da saída de Rogério Ceni para o clube do Rio de Janeiro.

Rogério Ceni foi esta terça-feira oficializado como novo treinador do Flamengo, sucedendo ao espanhol Domènec Torrent, que, por sua vez, tinha ocupado a vaga deixada por Jorge Jesus, quando regressou a Portugal e ao Benfica.

Essa foi, aliás, a motivação da comparação que o presidente do Fortaleza - clube que era orientado por Ceni - fez ao falar da saída do antigo guarda-redes para o emblema campeão brasileiro.

"O Flamengo fez com o Fortaleza aquilo que reclamou ter o Benfica feito com eles no caso do Jorge Jesus", afirmou Marcelo Paz, que, citado pela imprensa canarinha, garante que o Fortaleza não foi informado da vontade do Mengão em negociar com Ceni.

"O Rodolfo Landim [presidente], o Bruno Spindel [diretor executivo do futebol], todos têm o meu número de telefone e bastava fazer uma ligação", acrescentou o dirigente do Fortaleza. Paz entende a decisão de Rogério Ceni, mas afirma que o técnico errou ao dar a palavra de que permaneceria no Fortaleza.