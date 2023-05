António Figueiredo, antigo vice-presidente do Benfica, não acredita que o FC Porto seja capaz de ultrapassar o Benfica

"O FC Porto não tem tido vitórias claras e lá vai aparecendo o "são penálti' e o "são penálti" vai dando uma ajuda". A frase pertence a António Figueiredo, antigo vice-presidente, convidado pelo programa Bola Branca, da Rádio Renascença, a analisar a 31ª jornada da Liga Bwin. Em especial os confrontos Benfica-Braga e Arouca-FC Porto.

"Não têm sido exibições categóricas, como aquela que o FC Porto fez no Estádio da Luz e o Benfica fez no Dragão. E o FC Porto tem o Braga a dois pontos. Portanto, quer Braga, quer FC Porto gostariam de estar na posição do Benfica e não estão", acrescentou antes de debruçar-se sobre a partida de sábado, no Estádio da Luz.

"O Benfica-Braga é um jogo especialíssimo, mas que nada serve se o Benfica for a seguir perder a Portimão... Estão três clubes na corrida e quem tem mais quatro pontos (e seis) é o Benfica. E se são finais para o Benfica também são para eles", sublinhou.