Filho de pai angolano e mãe grega, o novo camisola 22 começou como médio mas passou por todas as posições menos a baliza e o centro da defesa. Fora de campo, gosta de roupas caras, tatuagens e música.

Valentino Lázaro chegou ao Benfica cedido pelo Inter e disposto a exibir em Portugal todos os talentos que foi evidenciando desde jovem, quando pisava as ruas e os pelados em Graz, na Áustria.

O percurso de Lázaro, além do Inter e agora do Benfica, também já o levou à Alemanha, onde jogou no Moenchangladbach e Hertha, e a Inglaterra, onde esteve no Newcastle