O estudo que coloca Vertonghen no topo da Liga NOS à frente de dupla do FC Porto

Líder, segundo ranking para o CIES - Observatório de Futebol, no desempenho na Liga. Seguem-se Corona e Manafá.

Jogador mais utilizado por Jorge Jesus em 2020/21, com 3331 minutos, Vertonghen surge em destaque num estudo divulgado pelo CIES - Observatório de Futebol, que publicou um ranking da Instat que avalia o desempenho dos atletas nas ligas europeias.

E de acordo com esta avaliação - que tem em conta o contributo do atleta para o êxito da equipa, a importância das suas ações assim como o nível do adversário e do campeonato, assim como a posição -, Vertonghen é o jogador com melhor rendimento na Liga NOS, com 301 pontos.

A completar o pódio seguem-se Corona (295) e Manafá (293). No top-dez há mais quatro atletas do Benfica, dois do FC Porto e apenas um do Sporting: Coates.

A nível absoluto, o melhor é Messi, com 405 pontos, à frente de Neymar (381) e Lewandowski (371).