O essencial do Club Brugge, o adversário do Benfica nos oitavos da Champions

Segundo classificado no grupo do FC Porto medirá forças com o conjunto encarnado. Época europeia está a ser melhor do que a doméstica

O Club Brugge foi a equipa que calhou ao Benfica no sorteio dos oitavos da Liga dos Campeões. O segundo classificado do grupo do FC Porto medirá forças com outro conjunto português.

Os belgas foram uma das surpresas da competição, atirando o Leverkusen para a Liga Europa e o Atlético de Madrid para fora da UEFA. O triunfo por 0-4 no Dragão foi estrondoso, mas a equipa do ex-Benfica Yaremchuck não aguentou a primeira posição do grupo, sendo goleado pelo FC Porto e empatando com o Leverkusen na última jornada, enquanto a equipa de Conceição bateu os colchoneros.

A nível doméstico, a época até começou bem, com a conquista da Supertaça, mas a equipa já é quarta, a onze pontos do líder Genk.

Mignolet e Vanaken foram os únicos que participaram nos 23 jogos, ambos sempre no onze inicial. Ferrán Jutglà, com nove golos marcados, é o artilheiro da equipa. Skov Olsen leva oito e Yaremchuk dois.