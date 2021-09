O empate do Benfica aos olhos da Imprensa: Jesus invicto e brilho de Vlachodimos

Veja o que disse a Imprensa desportiva internacional sobre o empate, 0-0, entre Benfica e Dínamo Kiev.

Sport.ua - Faltou passo em frente

"A luta pelo terceiro lugar dependia de um passo em frente, mas ele não foi dado. À exceção dos segundos finais, o Dínamo foi dominado pelo Benfica e não fez por merecer mais do que o empate."

Bild - Um ponto com sorte

"Com Weigl a titular, o Benfica conquistou um ponto com sorte, em Kiev. Nos descontos, o VAR anulou um golo a Shaparenko e impediu que os ucranianos se juntassem ao Bayern na liderança."

Globoesporte - Jesus continua invicto

"Jorge Jesus voltou à fase de grupos da Liga dos Campeões e com saldo positivo, ainda que mínimo. O nulo em Kiev permite ao ex-técnico do Flamengo continuar invicto na temporada 2021/2022."

Mundo Deportivo - BOM... PARA O BARCELONA

"O Benfica controlou o jogo e criou mais perigo, mas esqueceu-se de marcar. No papel este nulo é o melhor resultado para o Barcelona porque assim Benfica e Dínamo não fugiram."

Nova Sports - Vlachodimos brilha

"Uma vez mais, como já tinha sucedido no play-off, Vlachodimos brilhou na baliza do Benfica, no grande palco. Três defesas de bom nível do keeper grego salvaram um ponto para os lisboetas."