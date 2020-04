"O discurso oficial é que os campeonatos vão concluir-se. O que o Benfica mais quer é jogar"

Tiago Pinto, diretor geral do Benfica, em entrevista ao canal do clube.

"Como diretor geral tenho de ser conhecedor de todas as posições. Temos participado em todas reuniões, seja com FPF, Liga, ECA (Associação de Clubes Europeus). Sabemos o que se passa em Portugal e nos outros países, sabemos as várias teorias e perspetivas, mas acho que é importante voltar ao início e citar presidente, que não é tempo para pensar em futebol e sim na saúde. Quem vai ditar velocidade são as reformas da saúde, a DGS. Da nossa parte, o discurso oficial da UEFA, ECA, Liga é que os campeonatos vão concluir-se. Nós o que mais queremos é voltar a jogar. Sabemos que em situações de segurança para todos. Queremos concluir os jogos do campeonato e Taça de Portugal. Cientes das implicações das perspetivas, mas queremos garantir que no início de maio podemos treinar, com limitações, e o iniciar a competição o mais tardar em junho, segundo as indicações da Liga. E depois completar até julho, agosto", afirmou o dirigente.

"A Liga tem seguido indicações da UEFA, alargar prazo até 3 agosto para completarmos competições nacionais. Infelizmente não temos clubes nas provas internacionais, o que por um lado dá mais condições para completar as competições nacionais. Então construiu-se um plano de retoma de treinos, ainda que individual, no início de maio, depois treinos coletivos e quando estiverem reunidas as condições teremos o início dos jogos à porta fechada. É neste panorama que nos temos de orientar. Tomamos decisões em função disso. Se conhecemos outros planos, óbvio que sim. Neste momento o foco é no é final abril, início de maio regressar ao trabalho com muitas limitações e com treinos individuais", continuou Tiago Pinto.